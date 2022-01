CES 2022: TCL entra nel settore dei notebook

4 January 2022 – 16:26

TCL ha annunciato al CES 2022 il notebook Book 14 Go, tre tablet Android e NxtView Air, nuova versione del display personale indossabile.

The post CES 2022: TCL entra nel settore dei notebook appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico