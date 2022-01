Apple supera i 3 mila miliardi di capitalizzazione

4 January 2022 – 10:08

Apple ha superato i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione alla borsa di Wall Street, è la prima azienda al mondo ad esserci riuscita.

Fonte: Punto Informatico