Le mascherine FFP2 costeranno a 75 centesimi

3 January 2022 – 16:15

Stabilito il prezzo calmierato delle mascherine FFP2 vendute nelle farmacie, ma online già è possibile acquistarle con una spesa inferiore.

