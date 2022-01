In farmacia il prezzo per le mascherine Ffp2 non potrà superare i 75 centesimi l’una

3 January 2022 – 16:57

Raggiunto l’accordo tra il commissario Figliuolo e le associazioni di categoria delle farmacie. L’intesa però non riguarda gli altri rivenditori, come supermercati o ecommerce

Fonte: Wired