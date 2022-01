Bug Y2K22 in Microsoft Exchange blocca invio email

2 January 2022 – 13:09

Microsoft ha rilasciato il fix per un bug che ha bloccato la scansione anti-malware e l’invio delle email con Exchange a partire dal 1 gennaio.

Fonte: Punto Informatico