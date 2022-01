James Webb Space Telescope: schermatura solare aperta

1 Gennaio 2022 – 19:45

La NASA ha esteso con successo i due bracci laterali, ai quali sono fissati i cinque strati della schermatura solare del James Webb Space Telescope.

The post James Webb Space Telescope: schermatura solare aperta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico