Samsung Exynos 2200 con GPU AMD: annuncio 11 gennaio

31 December 2021 – 12:01

Il SoC Exynos 2200 di Samsung con GPU basata sull’architettura RDNA 2 di AMD, che troverà posto nei Galaxy S22, verrà annunciato l’11 gennaio 2022.

