Polygon si aggiorna risolvendo un bug che poteva costare $ 24B di MATIC

31 December 2021 – 10:17

Polygon ha introdotto un aggiornamento che risolve un pericoloso bug che gli poteva costare quasi 24 miliardi di dollari del suo token nativo MATIC.

