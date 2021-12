NordPass: autenticazione biometrica e sconto 70%

31 December 2021 – 10:33

NordPass, in offerta a 1,32 euro/mese per due anni (sconto del 70%), supporta anche l’autenticazione biometrica su Windows e macOS.

The post NordPass: autenticazione biometrica e sconto 70% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico