Bitcoin: a Panama Santo Blockchain installerà 50 ATM crypto

31 December 2021 – 13:00

Panama corre verso le criptovalute, infatti Santo Blockchain installerà 50 Bitcoin ATM, su 300 in programma per l’America Latina, già nel 2022.

Fonte: Punto Informatico