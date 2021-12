Windows 11: Microsoft distribuisce driver del 2006?

30 December 2021 – 12:40

Tutti i driver distribuiti da Microsoft attraverso Windows Update hanno la data del 21 giugno 2006 per evitare di sostituire quelli del produttore.

Fonte: Punto Informatico