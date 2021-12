Tesla, avviato il recall di Model 3 e Model X

30 December 2021 – 15:45

Tesla ha richiamato negli Stati Uniti centinaia di migliaia di vetture in conseguenza di alcuni problemi che ne avrebbero compromessa la sicurezza.

Fonte: Punto Informatico