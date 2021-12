Revolut arriva sullo store di Huawei e regala Premium

30 December 2021 – 18:18

L’app Revolut è disponibile sullo store Huawei AppGallery e gli utenti possono sottoscrivere il piano Premium risparmiando due mesi di abbonamento.

Fonte: Punto Informatico