Log4j: ecco un’altra patch, è quella definitiva?

30 December 2021 – 10:21

Apache ha rilasciato Log4j 2.17.1 che va a correggere la vulnerabilità CVE-2021-44832 e che dovrebbe mettere fine all’emergenza Log4Shell.

Fonte: Punto Informatico