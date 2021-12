Green Pass rafforzato: nuove regole dal 10 gennaio 2022

30 Dicembre 2021 – 1:45

Ecco le nuove regole per l’accesso a ristoranti, trasporti e altre attività: il Green Pass base sarà molto più limitato rispetto a quello rafforzato.

