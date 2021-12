Foxconn ancora al centro della protesta dei lavoratori

30 December 2021 – 17:46

17 mila lavoratori hanno protestato contro Foxconn per le improbabili condizioni in cui versano cibo e dormitori: 250 avvelenamenti, 100 ricoverati.

