Fastweb mobile Freedom con 150GB in regalo!

30 December 2021 – 13:34

Tuttavia, occorre affrettarsi, perché la promozione scade il 31 gennaio 2021 salvo proroghe. Vediamo cosa offre per chi decide di attivarla

The post Fastweb mobile Freedom con 150GB in regalo! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico