CES 2022: LG Display annuncia i nuovi OLED EX

30 December 2021 – 10:26

I nuovi display OLED EX di LG offrono una maggiore luminosità, grazie all’utilizzo di composti in deuterio e avanzati algoritmi di image preocessing.

