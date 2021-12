Caro-bollette, ma l’autoconsumo è un paracadute

30 December 2021 – 10:28

Il caro-bollette peserà in modo sostanziale su privati e imprese, ma chi ha investito in rinnovabili e risparmio energetico gode di un paracadute.

