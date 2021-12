Ottime notizie dal Webb: la missione durerà più di 10 anni

29 December 2021 – 17:53

La NASA ha diramato notizie dense di entusiasmo per il perfetto lancio del James Webb Telescope: la missione potrà durare molto più del previsto.

