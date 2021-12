Le CPU del futuro potrebbero usare meno transistor

29 December 2021 – 18:57

Un gruppo di ricercatori ha realizzato un’evoluzione del transistor con il Germanio che permetterà di utilizzarne l’85% in meno sulle CPU.

The post Le CPU del futuro potrebbero usare meno transistor appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico