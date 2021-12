Bitcoin: cittadini derubati per un totale di 96 mila dollari in El Salvador

29 December 2021 – 10:30

Diversi cittadini di El Salvador sono stati derubati dei loro Bitcoin direttamente dal wallet Chivo per un totale di circa 96 mila dollari.

