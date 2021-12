Le regole per ricevere la terza dose di vaccino contro Covid-19

28 December 2021 – 11:55

Il richiamo è disponibile per tutte le persone over 16 e per le persone in condizioni di fragilità tra i 12 e i 15 anni. Dal 10 gennaio si punta a ridurre l’intervallo del booster a quattro mesi

Fonte: Wired