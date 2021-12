FFP2 e tamponi gratis: la richiesta del Codacons

28 December 2021 – 16:09

La richiesta avanzata al Governo è molto chiara: le mascherine FFP2 e i tamponi siano completamente gratuiti per chi si è sottoposto al vaccino.

The post FFP2 e tamponi gratis: la richiesta del Codacons appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico