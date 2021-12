Super Green Pass per lavorare: la mossa che non è stata mossa

27 December 2021 – 10:19

L’idea di un Super Green Pass per i lavoratori è stata temporaneamente messa da parte, ma resta all’orizzonte come extrema ratio in caso di emergenza.

The post Super Green Pass per lavorare: la mossa che non è stata mossa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico