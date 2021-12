Polonia, scandalo: il governo e lo spyware Pegasus

27 December 2021 – 17:56

33 violazioni per lo smartphone del più importante esponente dell’opposizione polacca che ora mette in discussione l’esito delle ultime elezioni.

