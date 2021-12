Come si sta pianificando il rientro a scuola per fronteggiare l’emergenza Covid-19

27 December 2021 – 12:08

Il governo punta a scongiurare il ricorso in massa alla didattica a distanza: in campo laboratori militari per processare i tamponi e fondi aggiuntivi. Prevista la distribuzione gratuita di mascherine Ffp2 per alcune categorie di studenti

Fonte: Wired