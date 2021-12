Cloud PA: scelto il progetto di TIM-CDP-Leonardo-Sogei

27 December 2021 – 18:07

Il governo ha scelto il progetto presentato da TIM, CDP, Leonardo e Sogei per la realizzazione del PSN, il cloud della Pubblica Amministrazione.

