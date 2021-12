Chrome 100, alcuni siti possono essere inaccessibili

27 December 2021 – 10:07

Con il rilascio di Chrome 100 atteso per marzo 2022 alcuni siti potrebbero diventare inaccessibili per una problematica con lo User-Agent.

