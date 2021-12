Pagamenti in-app: antitrust olandese contro Apple

26 December 2021 – 11:45

L’autorità antitrust olandese ha ordinato ad Apple di consentire l’uso di sistemi di pagamenti alternativi agli sviluppatori delle app di dating.

The post Pagamenti in-app: antitrust olandese contro Apple appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico