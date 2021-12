Moxie Marlinspike (Signal): Telegram non è sicuro

26 December 2021 – 12:37

Moxie Marlinspike, fondatore di Signal, afferma che Telegram non è un servizio sicuro perché tutti i contenuti sono memorizzati sui server in chiaro.

The post Moxie Marlinspike (Signal): Telegram non è sicuro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico