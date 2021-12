La senatrice Lummis arriverà in soccorso delle criptovalute nel 2022

25 Dicembre 2021 – 13:45

Negli USA dove le criptovalute sono marcate a vista, in loro soccorso arriva la senatrice Lummis che proporrà un disegno di legge completo nel 2022.

