James Webb verso lo Spazio: segui il lancio LIVE

25 December 2021 – 9:00

Il giorno di Natale il vettore Ariane 5 si staccherà da Terra dalla Guyana francese per portare nello Spazio le ambizioni del James Webb Space Telescope.

