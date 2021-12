James Webb Space Telescope lanciato nello spazio

25 December 2021 – 18:25

Il James Webb Space Telescope è stato lanciato verso il punto di Lagrange L2 (circa 1,6 milioni di Km dalla Terra), dove arriverà tra 29 giorni.

