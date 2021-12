Sport di squadra al chiuso solo con Green Pass rafforzato

24 December 2021 – 9:51

Pallavolo, basket, pallamano, calcio a 5: sono questi gli sport che dal 30 dicembre vanno incontro ad un obbligo vaccinale di fatto per poter praticare.

