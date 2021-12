Multa da 98 milioni di dollari per Google in Russia

24 Dicembre 2021 – 19:45

Un tribunale russa ha inflitto una sanzione di circa 98 milioni di dollari a Google per non aver eliminato alcuni contenuti considerati illegali.

