macOS Big Sur: Apple corregge grave vulnerabilità

24 December 2021 – 16:41

Una vulnerabilità presente in macOS Big Sur (corretta da Apple) poteva essere sfruttata per aggirare i controlli della funzionalità Gatekeeper.

The post macOS Big Sur: Apple corregge grave vulnerabilità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico