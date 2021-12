Kaspersky: sconto 50% e buono regalo Amazon

24 December 2021 – 18:05

Grazie alla doppia promozione in corso è possibile risparmiare il 50% sull’abbonamento ai prodotti Kaspersky e ricevere un buono Amazon di 5 o 10 euro.

The post Kaspersky: sconto 50% e buono regalo Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico