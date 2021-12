Green Pass: oltre 1,6 milioni emessi in un giorno

24 December 2021 – 10:11

Nuovo record di Green Pass emessi il 23 dicembre 2021 (1.663.340), la maggioranza dei quali in seguito a tampone negativo (1.069.340).

