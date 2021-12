Fintech: Mooney passa nelle mani di Enel e Intesa

24 December 2021 – 10:44

Prende vita una Fintech europea attiva sul fronte dei pagamenti digitali, ma non solo: previsto lo sviluppo di servizi anche per mobilità ed energia.

The post Fintech: Mooney passa nelle mani di Enel e Intesa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico