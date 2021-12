Facebook e fake news: Zuckerberg deve chiarire

24 December 2021 – 12:54

Un gruppo di 13 senatori ha chiesto a Zuckerberg di fornire alcuni dettagli sulle misure attuate per limitare la diffusione di fake news su Facebook.

Fonte: Punto Informatico