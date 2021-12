Echo e Philips Hue insieme: bundle a METÀ PREZZO

24 December 2021 – 12:11

L’altoparlante con Alexa e la lampadina smart insieme, in un unico bundle, proposto oggi da Amazon alla metà del prezzo e con spedizione gratuita.

