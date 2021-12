Birrifici artigianali: dieci milioni di contributi

24 December 2021 – 15:32

I birrifici artigianali italiani possono accedere ad un fondo di 10 milioni di euro, presentando domanda tra il 20 gennaio e il 18 febbraio 2022.

