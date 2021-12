Spotify Hifi è stato rimandato, arriverà nel 2022?

23 December 2021 – 20:52

Spotify avrebbe dovuto lanciare l’HiFi entro il 2021, ma al momento il servizio non è ancora disponibile e forse arriverà il prossimo anno.

