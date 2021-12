Perseverance raccoglie il quinto campione di roccia

23 December 2021 – 19:14

Il rover Perseverance ha raccolto con successo il quinto campione di roccia su Marte e si prepara per un altro tentativo di carotaggio.

