Ora sulla Tesla si potrà giocare a Sonic

23 Dicembre 2021 – 18:20

Sonic the Hedgehog sale a bordo delle Tesla grazie all’ultimo aggiornamento. Ma nel frattempo l’autorità americana per la sicurezza stradale ha aperto un’indagine su Passenger play, che consente di giocare anche quando l’auto è in movimento

Fonte: Wired