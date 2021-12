Oltre un milione di tamponi in un solo giorno

23 December 2021 – 18:03

Mai così tanti, ma qualcosa non va nei sistemi informatici delegati a gestire le informazioni e il rilascio dei certificati, soprattutto in Lombardia.

