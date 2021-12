MPEG-4 per tutti i canali nazionali dall’8 marzo 2022

23 December 2021 – 16:40

Dall’8 marzo 2022 tutti i canali TV nazionali dovranno trasmettere con la codifica MPEG-4, ma sarà ancora consentito il simulcast in MPEG-2.

