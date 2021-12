Markets e Services Act: critiche dai Garanti europei

23 December 2021 – 12:54

Il Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB) ha manifestato alcuni dubbi sul contenuto delle leggi sui mercati e sui servizi digitali.

The post Markets e Services Act: critiche dai Garanti europei appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico