Log4Shell non segnalata, Alibaba nei guai in Cina

23 December 2021 – 12:15

Il governo cinese ha sospeso la collaborazione con Alibaba Cloud per sei mesi, in quanto non ha segnalato subito la vulnerabilità della libreria Log4j.

